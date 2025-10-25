Partizan nemoćan protiv raspoloženih Parižana

Danas pre 1 sat  |  M. L.
Partizan nemoćan protiv raspoloženih Parižana

Košarkaši Partizana su poraženi u Beogradu od Pariza sa 101:83 (26:26, 22:20, 23:14, 30:23) u meču šestog kola Evrolige.

Crno-beli sada imaju polovičan učinak, dok su Francuzi ostvarili četiri trijumfa uz duplo manje poraza. Bolje su meč otvorili gosti. Stigli su brzo do 7:2. Partizan je pokušuvao da stigne i na desetak sekundi pre kraja prve deonice stigli su do 26:26, a tim rezultatom je i završena četvrtina. Nervoza je bila evidentna u oba tima na startu druge deonice gde skoro tri minuta nije viđena promena rezultata. Niko nije uspeo do velikog odmora da dođe do veće prednosti, a
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

(VIDEO) Pogledajte najvažnije detalje ubedljive pobede Pariza nad Partizanom

(VIDEO) Pogledajte najvažnije detalje ubedljive pobede Pariza nad Partizanom

Danas pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaPartizanEvroligaPariz

Sport, najnovije vesti »

Arne Slot stao u odbranu Salaha: Ne da na svog najboljeg igrača!

Arne Slot stao u odbranu Salaha: Ne da na svog najboljeg igrača!

Kurir pre 7 minuta
Partizan završava jedan posao i već je krenuo po drugog igrača

Partizan završava jedan posao i već je krenuo po drugog igrača

Danas pre 1 sat
Fudbalski derbi u subotu u Vranju: Dinamo Jug - Voždovac (14h)

Fudbalski derbi u subotu u Vranju: Dinamo Jug - Voždovac (14h)

Vranje news pre 57 minuta
Partizan nemoćan protiv raspoloženih Parižana

Partizan nemoćan protiv raspoloženih Parižana

Danas pre 1 sat
Oduzet transparent podrške studentima, a zatim i tuča među navijačima Partizana

Oduzet transparent podrške studentima, a zatim i tuča među navijačima Partizana

Danas pre 1 sat