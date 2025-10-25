Željko Obradović: „Ovo ne znam kuda vodi, ne znam kako će sve to da izgleda“

Danas pre 37 minuta  |  M. L.
Željko Obradović: „Ovo ne znam kuda vodi, ne znam kako će sve to da izgleda“

Košarkaši Partizana su pred svojim navijačima izgubili sa 101:83 od Pariza u duelu šestog kola Evrolige.

Oslabljeni šampion Srbije nije uspeo da isparira Francuzima i trener Partizana je bio nezdovoljan izdanjem svog tima u drugom poluvremenu. – Čestitam Parizu na pobedi. Prvo poluvreme nije bilo toliko loše, ali u drugom poluvremenu ništa nije funkcionisalo i Partizan je zaslužio pobedu – rekao je Obradović. Istakao je nekoliko staitstičlkih podataka koji mnogo otkrivaju. – Imamo četiri šuta više od Pariza za dva, tri šuta za tri i 13 slobodnih bacanja više. Oni su
