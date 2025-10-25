Aleksandra Krunić u finalu Šangaja!

Sportske.net pre 1 sat  |  Sportske.net
Aleksandra Krunić u finalu Šangaja!

Srpska teniserka Aleksandra Krunić plasirala se u finale WTA turnira u Tokiju u dublu sa Anom Danilinom.

Njih dve su savladale Japanku Šuko Aojamu i Špankinju Kristinu Buksu rezultatom 2:0, po setovima 6:2, 6:3 za 70 minuta. Aleksandra i Ana su u prvom setu napravile tri brejka, a jednom su im protivnice oduzele servis. U drugom su napravile dva brejka što je bilo dovoljno za ubedljiv trijumf. Krunić i Danilina će u finalu igrati protiv pobednica drugog polufinala u kom igraju Elen Perez iz Australije i Tejlor Taunzend iz SAD protiv Luise Stefani iz Brazila i Timee
Otvori na sportske.net

Povezane vesti »

Srpkinja u finalu Tokija: Aleksandra Krunić će se boriti za trofej

Srpkinja u finalu Tokija: Aleksandra Krunić će se boriti za trofej

Večernje novosti pre 9 minuta
Aleksandra u finalu turnira u Tokiju

Aleksandra u finalu turnira u Tokiju

Sportski žurnal pre 1 sat
Benčič protiv Noskove u finalu turnira u Tokiju

Benčič protiv Noskove u finalu turnira u Tokiju

B92 pre 1 sat
Aleksandra Krunić stigla do finala u Tokiju

Aleksandra Krunić stigla do finala u Tokiju

Politika pre 1 sat
Dominacija – Krunić i Danilina u finalu!

Dominacija – Krunić i Danilina u finalu!

Sputnik pre 2 sata
Benčić protiv Noskove u finalu u Tokiju

Benčić protiv Noskove u finalu u Tokiju

Sportski žurnal pre 1 sat
Aleksandra je u velikom finalu! Srpkinja na pragu titule

Aleksandra je u velikom finalu! Srpkinja na pragu titule

Kurir pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

BrazilWTAŠangajTokioAleksandra KrunićTokijoAustralija

Sport, najnovije vesti »

Pobeda Vranjanaca u finišu derbija: Dinamo Jug - Voždovac 1:0

Pobeda Vranjanaca u finišu derbija: Dinamo Jug - Voždovac 1:0

Vranje news pre 14 minuta
Zlato za Nikolu Aritonovića na Svetskom prvenstvu u Poljskoj

Zlato za Nikolu Aritonovića na Svetskom prvenstvu u Poljskoj

Vranje news pre 48 minuta
Aleksandar Katai ostao veran Crvenoj zvezdi

Aleksandar Katai ostao veran Crvenoj zvezdi

Danas pre 3 minuta
Zvanično - Aleksandar Katai i najlepši mogući kraj karijere

Zvanično - Aleksandar Katai i najlepši mogući kraj karijere

Sportske.net pre 28 minuta
Oglasio se navijač Partizana koji je podigao transparent protiv Vučića

Oglasio se navijač Partizana koji je podigao transparent protiv Vučića

Danas pre 47 minuta