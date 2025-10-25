Aleksandra Krunić u finalu Šangaja!

Srpska teniserka Aleksandra Krunić plasirala se u finale WTA turnira u Tokiju u dublu sa Anom Danilinom.

Njih dve su savladale Japanku Šuko Aojamu i Špankinju Kristinu Buksu rezultatom 2:0, po setovima 6:2, 6:3 za 70 minuta. Aleksandra i Ana su u prvom setu napravile tri brejka, a jednom su im protivnice oduzele servis. U drugom su napravile dva brejka što je bilo dovoljno za ubedljiv trijumf. Krunić i Danilina će u finalu igrati protiv pobednica drugog polufinala u kom igraju Elen Perez iz Australije i Tejlor Taunzend iz SAD protiv Luise Stefani iz Brazila i Timee