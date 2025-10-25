Spremi se za šišanje, Frenk, još dve utakmice! Kunja otvorio bravu, Junajted ovako dugo nije izgledao

Fudbaleri Mančester junajteda savladali su Brajton na "Old Trafordu" rezultatom 4:2 u 9. kolu Premijer lige Neka se pripremi sada već nadaleko popularni navijač Mančester junajteda Frenk Ilet koji se nije ošišao više od godinu dana kada je obećao da će to učiniti tek nakon što njegov voljeni klub veže pet pobeda zaredom.

Nakon današnjeg dana su na tri trijumfa u nizu! Posle Sanderlenda i Liverpula, pao je i Brajton i to na "Teatru snova". Mnoštvo pozitivnih stvari viđeno je ove mančesterske večeri pošto je bravu konačno otvorio Mateus Kunja prvencem u dresu Junajteda. Lep udarac Brazilca u 24. minutu posla asistencije Kasemira, čoveka koji je u 34. uz dosta sreće takođe bio strelac. Išlo je sve ka savršenom danu, a to je upotpunio Brajan Embeumo posle sat vremena igre i dodavanja
