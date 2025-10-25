Internacionalci doneli pobedu Radničkom, remi Beograđana u Loznici (video)

IMT-a i OFK Beograd odigrali su 1:1, sve je rešeno za početnih 11 minuta

Fudbaleri Radničkog iz Kragujevca pobedili su na svom terenu TSC 2:1 u meču 13. kola Super lige. Domaći tim je poveo golom Jakuba Džardžua u 27. minutu. Sarpet Sing je u 78. minutu doneo izjednačenje TSC-u. Ekipa iz Kragujevca je došla do pobede golom Kilijana Bevisa u 82. minutu. IMT-a i OFK Beograd odigrali su u Loznici 1:1. Sve je rešeno za početnih 11 minuta. Gol za Romantičare postigao je Nikola Knežević u drugom minutu, Vasilije Novičić u 11. minutu bio