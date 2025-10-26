Bleki izgubio u derbiju srpskih štopera: Zvezdin kapitalac odneo pobedu!

Hot sport pre 3 sata
Bleki izgubio u derbiju srpskih štopera: Zvezdin kapitalac odneo pobedu!

Veljku pripao duel srpskih štopera! Veljko Milosavljević našao se u startnoj postavi Bornmuta protiv Notingem Foresta, a ukazanu šansu iskoristio je na najbolji mogući način.

Na terenu je proveo svih 90 minuta, bio siguran u odbrani i pomogao svom timu da dođe do važnih 3:0 na domaćem terenu. Na drugoj strani, Nikola Milenković, jedan od najpouzdanijih defanzivaca Srbije u poslednjih deset godina, nije uspeo da izbegne poraz sa svojim timom. Tako je duel dvojice reprezentativaca Srbije u Engleskoj pripao onom mlađem, koji sve više potvrđuje da ima potencijal da postane važan deo budućnosti nacionalnog tima. Pobedom nad Forestom, Bornmut
Real srušio Barselonu u ludom „El klasiku“, Belingem postigao gol za pobedu

Nova pre 24 sata
Juventus poražen u derbiju dana, Vlahović igrao celu utakmicu

Nova pre 24 sata
Roma pobedila Sasuolo, Fjorentina u završnici do boda protiv Bolonje

Sportski žurnal pre 24 sata
Siti izgubio, Everton ubedljivo poražen kod kuće

Nova pre 3 sata
Totenhem se popeo na treće mesto, Everton nemoćan protiv "pevaca"

RTS pre 4 sati
Dva preslikana gola, Sar se nije radovao: Spursi pobedili Everton

Sport klub pre 4 sati
Haos na kraju EL klasika! Asovi Reala i Barselone hteli da se biju, intervenisala i policija (video)

Večernje novosti pre 4 sati
ABA liga: Rutinska pobeda Partizana protiv Borca

Danas pre 34 minuta
Tajrik Džons postigao jedan od najčudnijih poena ove sezone (VIDEO)

Danas pre 20 minuta
Dončić propušta nekoliko utakmica zbog povrede

Danas pre 1 sat
Sergej Milinković-Savić ne menja sredinu

Danas pre 2 sata
Vladan Milojević: Ja sam odgovoran što igra nije bila dobra

Danas pre 3 sata