Bleki izgubio u derbiju srpskih štopera: Zvezdin kapitalac odneo pobedu!

Veljku pripao duel srpskih štopera! Veljko Milosavljević našao se u startnoj postavi Bornmuta protiv Notingem Foresta, a ukazanu šansu iskoristio je na najbolji mogući način.

Na terenu je proveo svih 90 minuta, bio siguran u odbrani i pomogao svom timu da dođe do važnih 3:0 na domaćem terenu. Na drugoj strani, Nikola Milenković, jedan od najpouzdanijih defanzivaca Srbije u poslednjih deset godina, nije uspeo da izbegne poraz sa svojim timom. Tako je duel dvojice reprezentativaca Srbije u Engleskoj pripao onom mlađem, koji sve više potvrđuje da ima potencijal da postane važan deo budućnosti nacionalnog tima. Pobedom nad Forestom, Bornmut