Uznemirujući video: Stravična nesreća, šampion se zakucao u rivala!

Hot sport pre 8 minuta
Uznemirujući video: Stravična nesreća, šampion se zakucao u rivala!
Teška nesreća u Maleziji: Novi Moto3 šampion Hose Antonio Rueda i Noa Detviler završili u bolnici posle sudara! Dve trke na Velikoj nagradi Malezije odložene su danas nakon ozbiljnog incidenta tokom pripremnog kruga na stazi Sepang International Circuit (SIC), u kojem su učestvovali novopečeni svetski šampion u Moto3 klasi Hose Antonio Rueda i švajcarski vozač Noa Detviler. Prema informacijama organizatora, nesreća se dogodila kada je Detviler, vozeći za CIP Grin
Otvori na hotsport.rs

Povezane vesti »

Detviler u ozbiljnom stanju, Rueda dobro prošao u horor udesu

Detviler u ozbiljnom stanju, Rueda dobro prošao u horor udesu

Sport klub pre 8 minuta
Dikson pokorio Maleziju, Moreira preuzeo kontrolu u Moto2

Dikson pokorio Maleziju, Moreira preuzeo kontrolu u Moto2

Sport klub pre 1 sat
Moto GP: Aleks Markez pobedio na trci za Veliku nagradu Malezije!

Moto GP: Aleks Markez pobedio na trci za Veliku nagradu Malezije!

Večernje novosti pre 23 minuta
Aleks Markez dominantno pobedio na trci za Veliku nagradu Malezije

Aleks Markez dominantno pobedio na trci za Veliku nagradu Malezije

Telegraf pre 39 minuta
Aleks Markez pobedio na trci za Veliku nagradu Malezije

Aleks Markez pobedio na trci za Veliku nagradu Malezije

Sportski žurnal pre 1 sat
Kad nema marka, tu je Aleks Markez: Pobeda Španca na trci za Veliku nagradu Malezije

Kad nema marka, tu je Aleks Markez: Pobeda Španca na trci za Veliku nagradu Malezije

Dnevnik pre 1 sat
Markes pokorio Maleziju!

Markes pokorio Maleziju!

B92 pre 1 sat
Povezane vesti »

Sport, najnovije vesti »

Uznemirujući video: Stravična nesreća, šampion se zakucao u rivala!

Uznemirujući video: Stravična nesreća, šampion se zakucao u rivala!

Hot sport pre 8 minuta
Postala je šampion, a jedna je od najatraktivnijih devojaka: Izgledala je neprepoznatljivo posle borbe FOTO

Postala je šampion, a jedna je od najatraktivnijih devojaka: Izgledala je neprepoznatljivo posle borbe FOTO

Nova pre 8 minuta
Detviler u ozbiljnom stanju, Rueda dobro prošao u horor udesu

Detviler u ozbiljnom stanju, Rueda dobro prošao u horor udesu

Sport klub pre 8 minuta
Jovana na krovu Evropske asocijacije

Jovana na krovu Evropske asocijacije

Sportski žurnal pre 3 minuta
Pravo lice odnosa Kontea i Lautara: "Idi daj gol, sm*će jedno"

Pravo lice odnosa Kontea i Lautara: "Idi daj gol, sm*će jedno"

Sportske.net pre 3 minuta