Crvena zvezda kiksnula protiv radničkog! Na "Čairu" je bilo svega, samo golova nije... Još jedna bleda partija crveno-belih, Nišlije osvojile bod!

Od najnovijeg Hronološki Radnički Niš - Crvena zvezda: 0:0 (0:0) Sada je svoj udarac sa nekih 20 metara oprobao i Mirko Ivanić, ali to nije učinio dovoljno precizno! Odlično je fudbaler Zvezde primio pas, potom se još lepšim driblingom oslobodio čuvara i opalio po lopti, ali je Stanivuković vrhusnkom intervencijom ponovo sačuvao svoju mrežu! Spasić je pobegao protivničkim defanzivcima, ali je otišao mnogo iskosa, pa je golman srpskog šampiona Mateus uspeo da