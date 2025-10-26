Zvezda vida evropske rane u Nišu: Evo gde možete pratiti prenos meča Radnički Niš - Crvena zvezda

Kurir pre 30 minuta
Zvezda vida evropske rane u Nišu: Evo gde možete pratiti prenos meča Radnički Niš - Crvena zvezda

Fudbaleri Radničkog iz Niša i Crvene zvezde igraju meč 13. kola Super lige Srbije.

Ovaj duel zakazan je za 17.00 časova, a možete ga gledati na kanalima Arene sport, dok tekstualni prenos meča možete pratiti na našem sajtu. Beogradski crveno-beli su pobedili u svih 10 svojih mečeva u dosadašnjem delu Super lige Srbije, dok Radnički zauzima 14. mesto na tabeli sa 11 bodova iz 12 utakmica. Inače, ovaj duel je ideala prilika da crveno-beli poprave samopuzdanje u ekipi posle bolnog poraza od Brage u Ligi Evrope.
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Sivić pred Zvezdu: Niko ne može da nam uskrati pravo na nadu

Sivić pred Zvezdu: Niko ne može da nam uskrati pravo na nadu

Sportski žurnal pre 24 minuta
Reakcija posle Brage: Zvezda juri 89. pobedu nad Radničkim (17.00, sastavi)

Reakcija posle Brage: Zvezda juri 89. pobedu nad Radničkim (17.00, sastavi)

Sportski žurnal pre 14 minuta
Crno-beli na popravnom posle debakla od Pariza: Evo gde možete gledati prenos meča Partizan - Borac

Crno-beli na popravnom posle debakla od Pariza: Evo gde možete gledati prenos meča Partizan - Borac

Kurir pre 1 sat
Evo gde možete da gledate uživo TV prenos meča Partizan - Borac Čačak u 4. kolu ABA lige

Evo gde možete da gledate uživo TV prenos meča Partizan - Borac Čačak u 4. kolu ABA lige

Telegraf pre 1 sat
Evo gde možete da gledate uživo TV prenos meča Radnički Niš - Crvena zvezda u 13. kolu Superlige Srbije

Evo gde možete da gledate uživo TV prenos meča Radnički Niš - Crvena zvezda u 13. kolu Superlige Srbije

Telegraf pre 2 sata
Evo gde možete da gledate uživo TV prenos El Klasika Real Madrid - Barselona u 10. kolu La lige

Evo gde možete da gledate uživo TV prenos El Klasika Real Madrid - Barselona u 10. kolu La lige

Telegraf pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalCrvena ZvezdaNišLiga Evropefk crvena zvezdasuper liga srbije

Sport, najnovije vesti »

Lando Noris na pol poziciji za Veliku nagradu Meksika

Lando Noris na pol poziciji za Veliku nagradu Meksika

Nedeljnik pre 18 minuta
Svet staje - Prvi “El Klasiko” u sezoni!

Svet staje - Prvi “El Klasiko” u sezoni!

Sportske.net pre 14 minuta
Novi dan, stare navike, Jokićeva košarkaška klinika protiv Sansa! Šaj bez milosti prema rodbini...

Novi dan, stare navike, Jokićeva košarkaška klinika protiv Sansa! Šaj bez milosti prema rodbini...

Sportske.net pre 24 minuta
Landu norisu pol pozicija u Meksiku: Iza sebe je ostavio Leklera i Hamiltona!

Landu norisu pol pozicija u Meksiku: Iza sebe je ostavio Leklera i Hamiltona!

Kurir pre 24 minuta
Duplantis i Femke Bol najbolji atletičari Evrope

Duplantis i Femke Bol najbolji atletičari Evrope

RTS pre 24 minuta