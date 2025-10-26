Zvezda vida evropske rane u Nišu: Evo gde možete pratiti prenos meča Radnički Niš - Crvena zvezda

Fudbaleri Radničkog iz Niša i Crvene zvezde igraju meč 13. kola Super lige Srbije.

Ovaj duel zakazan je za 17.00 časova, a možete ga gledati na kanalima Arene sport, dok tekstualni prenos meča možete pratiti na našem sajtu. Beogradski crveno-beli su pobedili u svih 10 svojih mečeva u dosadašnjem delu Super lige Srbije, dok Radnički zauzima 14. mesto na tabeli sa 11 bodova iz 12 utakmica. Inače, ovaj duel je ideala prilika da crveno-beli poprave samopuzdanje u ekipi posle bolnog poraza od Brage u Ligi Evrope.