Juventusova agonija i dalje traje, Bašić rastužio Vlahovića i Kostića!

Fudbaleri Lacija savladali su večeras u Rimu ekipu Juventusa rezultatom 1:0 u meču osme runde italijanske Serije A.

Izabranici Mauricija Sarija iskoristili su loš momentum u torinskom klubu kako bi mu naneli treći vezani poraz u svim takmičenjima, dok će Igor Tudor biti pod još većim pritiskom zbog činjenice da njegov tim nije pobedio nikoga u poslednjih mesec i po dana. Pokušao je hrvatski stručnjak da se sa dvojicom napadača nametne na Olimpiku, ali to večeras nije funkcionisalo. Reprezentativcu Srbije Dušanu Vlahoviću društvo je pravio Džonatan Dejvid, a upravo je Kanađanin