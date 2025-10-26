Zvanično - Bruno Fernando već danas u Beogradu

Doskorašnji košarkaš Real Madrida Bruno Fernando novo je pojačanje Partizana, ozvaničio je klub.

Bruno će danas doputovati u Beograd, a ugovor će postati aktivan nakon sutrašnjih lekarskih pregleda. Novi centar crno-belih je rođen 15. avgusta 1998. godine, a u svojoj profesionalnoj karijeri, ovaj 208 centimetara visoki centar je pre Real Madrida igrao za Atlanta Hoks, Boston Seltiks, Hjuston Rokets i Toronto Reptors. Nakon sutrašnjih pregleda, zadužiće dres sa brojem 24.