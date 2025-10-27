Sergej Milinković-Savić ne menja sredinu

Danas pre 21 minuta  |  A. Pavlović
Sergej Milinković-Savić ne menja sredinu

Srpski fudbaler Sergej Milinković-Savić produžio je ugovor sa Al Hilalom, saopštio je klub objavom na društvenoj mreži „X“.

Milinković-Savić će u Al Hilalu ostati do 2028. godine. Srpski vezista je u karijeri igrao za Vojvodinu, Genk i Lacio, a u klub iz Saudijske Arabije je došao u leto 2024. godine. Sergej Savić Stays with Al-Hilal Until 2028 https://t.co/QsMDyJO36G pic.twitter.com/r3ccrsx020 — AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) October 26, 2025
Ključne reči

FudbalVojvodinaLacioTwitterSergej Milinković Savić

