Vta lista: Olga Danilović pala na 70. mesto, Arina Sabalenka i dalje prva

Najbolje rangirana srpska teniserka Olga Danilović pokvarila je plasman za 21 poziciju na najnovijoj VTA listi i trenutno je 70. igračica sveta sa 957 bodova.

Drugorangirana srpska teniserka Lola Radivojević zadržala je 145. mesto sa 517 poena. Nina Stojanović je popravila plasman za pet pozicija i trenutno je na 164. mestu VTA liste sa 436 poena. Teodora Kostović je napredovala za jednu poziciju i od danas je 188. teniserka sveta sa 382 poena. Beloruskinja Arina Sabalenka i dalje je najbolja teniserka sveta sa 9.870 bodova. Poljakinja Iga Švjontek je zadržala drugo mesto sa 8.195 poena, a potom slede Amerikanke Koko