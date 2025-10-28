Novi Beograd savladao Jadran u ligi šampiona: Sjajni Glušac za ovogodišnji prvenac na evropskoj sceni

Vaterpolisti Novog Beograda zabeležili su prvu pobedu u ovosezonskom ciklusu Lige šampiona, pošto su u drugom kolu B grupe na gostovanju u Splitu savladali Jadran rezultatom 10:7.

Domaći su bolje počeli meč, stekli su dva gola prednosti (3:1), ali Novobeograđani su zaigrali mnogo agesivnije i serijom od četiri uzastopna pogotka napravili preokret. Vođstvo koje su preuzeli sredinom druge četvrtine izabranici trenera Petra Radanovića čuvali su do samog kraja, a značajn doprinos u tome dao je sajajni golman Novog Beograda Milan Glušac, koji je bio nerešiva enigma za Splićane, na kraju ukupno 13 odbrana. Jadran je pretio u nekoliko navrata,