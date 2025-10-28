Novi Beograd savladao Jadran u ligi šampiona: Sjajni Glušac za ovogodišnji prvenac na evropskoj sceni

Dnevnik pre 38 minuta
Novi Beograd savladao Jadran u ligi šampiona: Sjajni Glušac za ovogodišnji prvenac na evropskoj sceni

Vaterpolisti Novog Beograda zabeležili su prvu pobedu u ovosezonskom ciklusu Lige šampiona, pošto su u drugom kolu B grupe na gostovanju u Splitu savladali Jadran rezultatom 10:7.

Domaći su bolje počeli meč, stekli su dva gola prednosti (3:1), ali Novobeograđani su zaigrali mnogo agesivnije i serijom od četiri uzastopna pogotka napravili preokret. Vođstvo koje su preuzeli sredinom druge četvrtine izabranici trenera Petra Radanovića čuvali su do samog kraja, a značajn doprinos u tome dao je sajajni golman Novog Beograda Milan Glušac, koji je bio nerešiva enigma za Splićane, na kraju ukupno 13 odbrana. Jadran je pretio u nekoliko navrata,
Otvori na dnevnik.rs

Povezane vesti »

Kup kralja - Sevilja okrenula petoligaša, Sosijedad bez muka do treće runde

Kup kralja - Sevilja okrenula petoligaša, Sosijedad bez muka do treće runde

Sportske.net pre 8 minuta
Maestralni Ajzea Majk - Bajern produžio Realovu krizu!

Maestralni Ajzea Majk - Bajern produžio Realovu krizu!

Sportske.net pre 1 sat
Veliki trijumf Novog Beograda u Splitu

Veliki trijumf Novog Beograda u Splitu

RTS pre 48 minuta
Barsa pred Partizan dobila dramu protiv Armanija, ''drhtale ruke'' u poslednjoj četvrtini!

Barsa pred Partizan dobila dramu protiv Armanija, ''drhtale ruke'' u poslednjoj četvrtini!

Sportske.net pre 38 minuta
Bajern slomio Real, 27 poena Ajzee Majka pred 4. četvrtinu!

Bajern slomio Real, 27 poena Ajzee Majka pred 4. četvrtinu!

Sport klub pre 1 sat
Senzacija u Minhenu: "Monstruozni" Majk i Bajern srušili Real Madrid!

Senzacija u Minhenu: "Monstruozni" Majk i Bajern srušili Real Madrid!

B92 pre 1 sat
Drama: Barsa umalo poražena pred Partizan - Panter i Veseli dvocifreni, Gudurić loš

Drama: Barsa umalo poražena pred Partizan - Panter i Veseli dvocifreni, Gudurić loš

B92 pre 43 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

VaterpoloSplitLiga Šampiona

Sport, najnovije vesti »

Nvora neizvestan i za Makabi: Obradović pričao i o riziku sa Batlerom

Nvora neizvestan i za Makabi: Obradović pričao i o riziku sa Batlerom

Danas pre 43 minuta
Šok u Parizu: Alkaraz ispao već na startu mastersa, treći put poražen od 31. tenisera sveta

Šok u Parizu: Alkaraz ispao već na startu mastersa, treći put poražen od 31. tenisera sveta

Danas pre 19 minuta
Blagojević posle eliminacije u Kupu: „Nemam drugi komentar osim da je ovo veliki udarac za nas“

Blagojević posle eliminacije u Kupu: „Nemam drugi komentar osim da je ovo veliki udarac za nas“

Danas pre 1 sat
(VIDEO) Pogledajte najzanimljivije detalje pobede Zvezde nad Asvelom u sedmom kolu Evrolige

(VIDEO) Pogledajte najzanimljivije detalje pobede Zvezde nad Asvelom u sedmom kolu Evrolige

Danas pre 1 sat
Čima Moneke: „To je najbolji osećaj bilo koje ljudsko biće može da ima“

Čima Moneke: „To je najbolji osećaj bilo koje ljudsko biće može da ima“

Danas pre 1 sat