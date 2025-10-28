Senzacija u Parizu – eliminisan Karlos Alkaraz

Karlos Alkaraz, španski teniser i prvi reket sveta, ispao je već u drugom kolu turnira u Parizu porazom od Kamerona Norija sa 4:6, 6:3, 6:4.

Alkaraz je bio siguran u prvom setu i napravio brejk u petom gemu za 6:4, ali je u nastavku Nori podigao nivo igre. Napravio je Nori brejk u četvrtom gemu, spasao dve brejk šanse, i poranvao na 1:1, da bi u trećem setu Britanac propustio dve prilike u petom gemu, ali ne i u sedmom – dovoljno za preokret. Alkaraz je doduše imao dve vezane šanse za brejk, nije ih iskoristio u osmom gemu narednog seta, pa je Nori stigao do naredne faze. A u osmini finala ga očekuje