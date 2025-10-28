Zvezda protiv Asvela za petu pobedu u nizu

RTS pre 24 minuta
Zvezda protiv Asvela za petu pobedu u nizu

Košarkaši Crvene zvezde u "Beogradskoj areni" dočekuju ekipu Asvela u utakmici sedmog kola Evrolige. Tok meča iz časa u čas i najzanimljivije detalje možete pratiti na našem portalu.

Protiv Asvela mešoviti utisci Ekipe su obično do sada pobeđivale na domaćem parketu. Od 2020. godine košarkaši Crvene zvezde i francuskog Asvela odigrali su niz neizvesnih mečeva u Evroligi, u kojima je beogradski klub zabeležio nešto više pobeda. Zvezda je dominirala u Beogradu posebno 2023. i 2025. godine, Asvel je, s druge strane, beležio uspehe na domaćem terenu, često koristeći Zvezdine padove koncentracije u završnici koje su je koštale plasmana na tabeli.
