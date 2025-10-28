Obradović bez komentara o tuči, o Brunu: Sasvim pristojno!

Željko Obradović je govorio za medije pred put Partizana u Sofiju, gde će se u sredu od 20.00 sastati sa Hapoelom u sedmom kolu Evrolige.

Novinare je zanimalo da Obradović da komentar dešavanja na tribinama tokom utakmice Partizan – Pariz, gde je došlo do tuče na tribinama Beogradske arene. “Nemam nikakav komentar. Pričaćemo o svemu kada dođe vreme”, rekao je Obradović. Jedna od tema bilo je i dovođenje pojačanja na bekovskim pozicijama. “Radimo na tome, Zoran Savić se bavi time. Naravno, ne mogu unapred ništa da govorim, nikad to nisam ni radio dok se ne završi. Nadam se da me u tom smislu razumete.