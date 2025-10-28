Obradović o Nvori i Batleru za četvrtak, nahvalio i Miljenovića!

Saša Obradović je bio prilično miran posle večerašnje pobede nad Asvelom.

Očigledno, bila je i očekivana. Jedno od pitanja je bilo i da li je zadovoljan načinom na koji je Zvezda preuzimala večeras. "U tim nekim izolacijama moramo bolji posao da radimo. Naravno, i vremena za trening nema. Ne može baš sa kontaktom da se radi, imamo duplo kolo. U odnosu na broj igrača, moraš da budeš ekonomičan, neki su se tek vratili. Treba i vremena da budu na nekom fizičkom nivou. Mislim da je to segment na kom mora da se radi", rekao je on. Stefan