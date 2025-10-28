Obradović o Nvori i Batleru za četvrtak, nahvalio i Miljenovića!

Sportske.net pre 1 sat  |  Sportske.net
Obradović o Nvori i Batleru za četvrtak, nahvalio i Miljenovića!

Saša Obradović je bio prilično miran posle večerašnje pobede nad Asvelom.

Očigledno, bila je i očekivana. Jedno od pitanja je bilo i da li je zadovoljan načinom na koji je Zvezda preuzimala večeras. "U tim nekim izolacijama moramo bolji posao da radimo. Naravno, i vremena za trening nema. Ne može baš sa kontaktom da se radi, imamo duplo kolo. U odnosu na broj igrača, moraš da budeš ekonomičan, neki su se tek vratili. Treba i vremena da budu na nekom fizičkom nivou. Mislim da je to segment na kom mora da se radi", rekao je on. Stefan
Otvori na sportske.net

Povezane vesti »

Prve reči Saše Obradovića: Ništa ne uspeva kao pobeda, čekaju me slatke muke...

Prve reči Saše Obradovića: Ništa ne uspeva kao pobeda, čekaju me slatke muke...

Kurir pre 3 minuta
Partija karijere Ajzee Majka za treći poraz Reala u nizu

Partija karijere Ajzee Majka za treći poraz Reala u nizu

RTS pre 59 minuta
Obradović nakon Zvezdine pobede: „Ljut sam na sebe…“

Obradović nakon Zvezdine pobede: „Ljut sam na sebe…“

Nova pre 1 sat
Otišao iz Partizana, pa uništio Real Madrid: Meč karijere Ajzee Majka

Otišao iz Partizana, pa uništio Real Madrid: Meč karijere Ajzee Majka

Mondo pre 1 sat
Moneke: "Ponosan sam na svoj tim, neću napuštati Zvezdu do penzije" VIDEO

Moneke: "Ponosan sam na svoj tim, neću napuštati Zvezdu do penzije" VIDEO

B92 pre 34 minuta
Abaligaš se obrukao u Evroligi, "fenjeraš" upisao prvu pobedu: Baskonija više nema "nulu" pored imena!

Abaligaš se obrukao u Evroligi, "fenjeraš" upisao prvu pobedu: Baskonija više nema "nulu" pored imena!

Telegraf pre 34 minuta
Nova senzacija u Evroligi! Bajern srušio Real, bivši igrač Partizana odigrao meč života i dao 29 poena!

Nova senzacija u Evroligi! Bajern srušio Real, bivši igrač Partizana odigrao meč života i dao 29 poena!

Telegraf pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Saša Obradović

Sport, najnovije vesti »

Nvora neizvestan i za Makabi: Obradović pričao i o riziku sa Batlerom

Nvora neizvestan i za Makabi: Obradović pričao i o riziku sa Batlerom

Danas pre 44 minuta
Šok u Parizu: Alkaraz ispao već na startu mastersa, treći put poražen od 31. tenisera sveta

Šok u Parizu: Alkaraz ispao već na startu mastersa, treći put poražen od 31. tenisera sveta

Danas pre 20 minuta
Blagojević posle eliminacije u Kupu: „Nemam drugi komentar osim da je ovo veliki udarac za nas“

Blagojević posle eliminacije u Kupu: „Nemam drugi komentar osim da je ovo veliki udarac za nas“

Danas pre 1 sat
(VIDEO) Pogledajte najzanimljivije detalje pobede Zvezde nad Asvelom u sedmom kolu Evrolige

(VIDEO) Pogledajte najzanimljivije detalje pobede Zvezde nad Asvelom u sedmom kolu Evrolige

Danas pre 1 sat
Čima Moneke: „To je najbolji osećaj bilo koje ljudsko biće može da ima“

Čima Moneke: „To je najbolji osećaj bilo koje ljudsko biće može da ima“

Danas pre 1 sat