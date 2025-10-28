SAOPŠTENJE - Partizan demantuje medije i poziva da se fokus vrati na sport!

Košarkaški klub Partizan je ovih dana veoma aktivan na tržištu i pokušava da pojača svoj tim posle nekoliko povreda pojedinih igrača, a istovremeno se suočava i sa spekulacijama koje bi mogle negativno da utiču na atmosferu u i oko kluba.

S tim u vezi crno-beli su se oglasili zvaničnim saopštenjem u kojem demantuju te spekulacije. U nastavku ga prenosimo. ''Povodom netačnih i zlonamernih informacija koje su se pojavile u pojedinim medijima, a koje se odnose na navodno unošenje transparenata u Beogradsku arenu uz pomoć čelnika kluba, KK Partizan želi da istakne sledeće: Pre svega, sporni snimci nisu nastali na utakmici između Partizana i Pariza, već uoči meča između Partizana i čačanskog Borca, na