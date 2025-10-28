Obradović otkrio ko putuje u Sofiju, a ko ostaje u Beogradu

Utakmica protiv Hapoela na programu sutra u 19 časova

Željko Obradović izjavio je danas da će crno-beli dati sve od sebe na utakmici protiv Hapoela iz Tel Aviva u Evroligi. Partizan će gostovati sutra od 19 časova u Sofiji ekipi Hapoela u sedmom kolu Evrolige. - Hapoel je u ovom trenutku lider Evrolige. Igra veoma dobro, sa jasnim idejama, individualnim kvalitetom i timskim. Igraju na veliki broj poena, u svakom trenutku znaju koga napadaju i na tim stvarima smo radili. Imaju ogroman broj igrača, snaga je individualni