Zvezda lako nadigrala Asvel za novu evroligašku pobedu!

Sputnik pre 36 minuta
Zvezda lako nadigrala Asvel za novu evroligašku pobedu!

Košarkaši Crvene zvezde ostvarili su novu pobedu u Evroligi. Dočekali su Asvel i poigrali se sa njim – 79:65. Utakmicu ste mogli da pratite u tekstualnom prenosu na Sputnjiku.

Najefikasniji u pobedi Crvene zvezde bili su Čima Moneke sa 24, Ognjen Dobrić i Semi Odželeje sa po 11 datih poena. U gostujućem timu se iskazao Ažinsa sa 13 poena. Posle odlaska Janisa Sferopulosa, Zvezda je redom tukla Fenerbahče, Žalgiris, Real Madrid, Baskoniju i sada Asvel. Saša Obradović je potpuno preporodio ekipu! Za dva dana crveno-beli gostovaće Makabiju iz Tel Aviva. Zvezda je protiv nedoraslog Asvela postepeno dizala prednost, otišla na 10, pa na 20
Otvori na rs.sputniknews.com

Povezane vesti »

Zvezda i desetkovana nastavila da melje: Crveno-beli odbranom iz udžbenika progutali i Asvel u grotlu Arene

Zvezda i desetkovana nastavila da melje: Crveno-beli odbranom iz udžbenika progutali i Asvel u grotlu Arene

Kurir pre 2 minuta
Šamarčina za Partizan, drugoligaš ga izbacio iz Kupa: Istorijska pobeda Mačve, crno-beli se brukali u Šapcu

Šamarčina za Partizan, drugoligaš ga izbacio iz Kupa: Istorijska pobeda Mačve, crno-beli se brukali u Šapcu

Mondo pre 36 minuta
Desetkovana Crvena zvezda držala čas košarke u Areni: Moneke dominirao, Francuzi nisu znali gde se nalaze

Desetkovana Crvena zvezda držala čas košarke u Areni: Moneke dominirao, Francuzi nisu znali gde se nalaze

Mondo pre 36 minuta
UŽIVO Evroliga na Nova.rs: Real ispustivo veliku prednost, egal u evroligaškom klasiku, Valensija razbija Fener

UŽIVO Evroliga na Nova.rs: Real ispustivo veliku prednost, egal u evroligaškom klasiku, Valensija razbija Fener

Nova pre 2 minuta
Senzacija u Kupu Srbije, Partizan ispao od drugoligaša – Mačva u Šapcu šokirala katastrofalne crno-bele

Senzacija u Kupu Srbije, Partizan ispao od drugoligaša – Mačva u Šapcu šokirala katastrofalne crno-bele

Nova pre 35 minuta
Crvena zvezda rutinirala goste iz liona: Čima Moneke nerešiva enigma za Asvel!

Crvena zvezda rutinirala goste iz liona: Čima Moneke nerešiva enigma za Asvel!

Hot sport pre 41 minuta
Dva ispadanja iz Kupa Srbije, jedan iz Evrope i samo bod u derbijima! Haos na Tviteru posle Mačve, "grobari" besni i ljuti…

Dva ispadanja iz Kupa Srbije, jedan iz Evrope i samo bod u derbijima! Haos na Tviteru posle Mačve, "grobari" besni i ljuti, Blagojević i ove sezone bez trofeja?

Kurir pre 47 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaCrvena ZvezdaReal MadridMadridDubaiEvroligaFenerbahčeSputnik VsportKk Crvena Zvezda

Sport, najnovije vesti »

(VIDEO) Pogledajte najzanimljivije detalje pobede Zvezde nad Asvelom u sedmom kolu Evrolige

(VIDEO) Pogledajte najzanimljivije detalje pobede Zvezde nad Asvelom u sedmom kolu Evrolige

Danas pre 2 minuta
Čima Moneke: „To je najbolji osećaj bilo koje ljudsko biće može da ima“

Čima Moneke: „To je najbolji osećaj bilo koje ljudsko biće može da ima“

Danas pre 12 minuta
Batler napravio šou na poluvremenu meča Crvena zvezda – Asvel

Batler napravio šou na poluvremenu meča Crvena zvezda – Asvel

Danas pre 1 sat
Senzacija u Kupu Srbije: Partizan eliminisan u šesnaestini finala

Senzacija u Kupu Srbije: Partizan eliminisan u šesnaestini finala

Danas pre 1 sat
Rutinski trijumf Zvezde za petu vezanu pobedu u Evroligi

Rutinski trijumf Zvezde za petu vezanu pobedu u Evroligi

Danas pre 42 minuta