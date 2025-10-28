Zvezda lako nadigrala Asvel za novu evroligašku pobedu!

Košarkaši Crvene zvezde ostvarili su novu pobedu u Evroligi. Dočekali su Asvel i poigrali se sa njim – 79:65. Utakmicu ste mogli da pratite u tekstualnom prenosu na Sputnjiku.

Najefikasniji u pobedi Crvene zvezde bili su Čima Moneke sa 24, Ognjen Dobrić i Semi Odželeje sa po 11 datih poena. U gostujućem timu se iskazao Ažinsa sa 13 poena. Posle odlaska Janisa Sferopulosa, Zvezda je redom tukla Fenerbahče, Žalgiris, Real Madrid, Baskoniju i sada Asvel. Saša Obradović je potpuno preporodio ekipu! Za dva dana crveno-beli gostovaće Makabiju iz Tel Aviva. Zvezda je protiv nedoraslog Asvela postepeno dizala prednost, otišla na 10, pa na 20