Ovo je razlog novog poraza Partizana: Obradović sasvim jasan!

Hot sport pre 47 minuta
Kratak je bio Žoc! Košarkaši Partizana večeras od 19 časova gostovali su u dvorani u u Sofiji, gde su pokušali da prekinu impresivnu seriju Hapoela iz Tel Aviva i upišu četvrtu pobedu u novoj sezoni Evrolige.

Ipak, od toga nije bilo ništa jer je Hapoel slavio rezultatom 97:84 u meču koji je imao tri tesne deonice i jednu jednosmerunu. Posle meča kratku izjavu je dao Željko Obradović koji je akcenat stavio na lošu odbranu: – Upravo, ta primljena 52 poena su problem. Nismo razumeli kakvu odbranu igramo i to je ključni razlog – rekao je Željko Obradović.
Kalates je u Sofiji! Obradović šokirao izjavom: Grk spreman za Barselonu?

Obradović: Pokazali smo dva lica

Partizan izgubio od Hapoela u Sofiji, u sledećem kolu Evrolige čeka Barselonu

Ni Bruno Fernando, ni podrška sa tribina nisu pomogli Partizanu u Sofiji, Hapoel ostaje lider Evrolige

Izraelci pecnuli Partizan: Ovako su se iz Hapoela pohvalili pobedom na društvenim mrežama!

Hrabri Partizan oslabljen pao od lidera Evrolige: Crno-beli nisu mogli do čuda!

Željko i nikad kraća konferencija: Jedna rečenica i izlazak iz pres ruma!

Dušan Vlahović strelac u pobedi Juventusa nad Udinezeom

Evroliga: Partizan bez iznenađenja na gostovanju protiv Hapoela

Bruno Fernando debitovao i već oduševio navijače Partizana (VIDEO)

Ognjen Jaramaz ponovo u ABA ligi

Vinisijus se izvinio zbog incidenta na El Klasiku

