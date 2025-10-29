Ovo je razlog novog poraza Partizana: Obradović sasvim jasan!

Kratak je bio Žoc! Košarkaši Partizana večeras od 19 časova gostovali su u dvorani u u Sofiji, gde su pokušali da prekinu impresivnu seriju Hapoela iz Tel Aviva i upišu četvrtu pobedu u novoj sezoni Evrolige.

Ipak, od toga nije bilo ništa jer je Hapoel slavio rezultatom 97:84 u meču koji je imao tri tesne deonice i jednu jednosmerunu. Posle meča kratku izjavu je dao Željko Obradović koji je akcenat stavio na lošu odbranu: – Upravo, ta primljena 52 poena su problem. Nismo razumeli kakvu odbranu igramo i to je ključni razlog – rekao je Željko Obradović.