Borac, Zemun, Spartak, Grafičar, Novi Pazar i Budućnost u osmini finala Kupa

RTV pre 1 sat  |  Tanjug
BEOGRAD - Fudbaleri Zemuna, Spartaka, Grafičara, Novog Pazara, čačanskog Borca i Budućnosti iz Dobanovaca plasirali su se danas u osminu finala Kupa Srbije.

Zemun je na svom terenu pobedio kragujevački Radnički rezultatom 2:1. Golove za Zemun dali su Nemanja Kalat u 65. i Stefan Trajkovski u 83. minutu. Jedini strelac za goste bio je Kilijan Bevis u 10. minutu. Grafičar je u Beogradu savladao TSC rezultatom 2:0. Strelci za Grafičar bili su Aleksa Damjanović u 10. i Jakša Jevremović u 58. minutu. Fudbaleri Spartaka pobedili su u Raški ekipu Mokre Gore rezultatom 2:0 golovima Kudu Šama Abdula u 62. i Eldara Mehmedovića u
