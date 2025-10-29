Partizan potvrdio: Stigla zamena za Karlika Džonsa

Sport klub pre 1 sat  |  Autor: Nikola Novaković
Partizan potvrdio: Stigla zamena za Karlika Džonsa

U utorak je postalo jasno da je Partizan pronašao novog plejmejkera i da ga je registrovao, a u sredu je akvizicija ozvaničena.

Novi organizator igre crno-belih je 36-godišnji Nik Kalates, proslavljeni grčki reprezentativac i donedavno košarkaš Monaka. Još nije zvanično objavljeno kakav je ugovor potpisao košarkaš rođen na Floridi, a u danima pred ozvaničenje potpisa u javnosti se spominjalo da je saradnja Partizana i Kalatesa planirana do kraja tekuće sezone. O Kalatesu Crno-beli su intenzivirali potragu za još jednim igračem na spoljnim pozicijama otkad se povredio Karlik Džons. Kalates
Otvori na sportklub.rs

Povezane vesti »

Kraj sage: Partizan ima novog plejmejkera!

Kraj sage: Partizan ima novog plejmejkera!

Hot sport pre 37 minuta
Nik Kalates novi košarkaš Partizana

Nik Kalates novi košarkaš Partizana

Radio sto plus pre 27 minuta
Kalates Partizanov!

Kalates Partizanov!

Sportski žurnal pre 53 minuta
Grčki košarkaš Nik Kalates novo pojačanje Partizana

Grčki košarkaš Nik Kalates novo pojačanje Partizana

Politika pre 33 minuta
Nik Kalates zvanično novi igrač Partizana

Nik Kalates zvanično novi igrač Partizana

RTS pre 57 minuta
Partizan potvrdio dolazak Nika Kalatesa

Partizan potvrdio dolazak Nika Kalatesa

Danas pre 1 sat
ZVANIČNO - Kalates potpisao za Partizan!

ZVANIČNO - Kalates potpisao za Partizan!

Sportske.net pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaPartizanGrčkatransfer

Sport, najnovije vesti »

UEFA žestoko kaznila Zvezdu: Zabrana navijačima i novčani ceh

UEFA žestoko kaznila Zvezdu: Zabrana navijačima i novčani ceh

Sport klub pre 7 minuta
UŽIVO – Kup Srbije: Hoćemo li videti novu senzaciju?

UŽIVO – Kup Srbije: Hoćemo li videti novu senzaciju?

Sport klub pre 3 minuta
UEFA kaznila Zvezdu, u Gracu bez podrške navijača!

UEFA kaznila Zvezdu, u Gracu bez podrške navijača!

Sportske.net pre 33 minuta
Kraj sage: Partizan ima novog plejmejkera!

Kraj sage: Partizan ima novog plejmejkera!

Hot sport pre 37 minuta
Zbog rata napustio Split, stigao u Rad, pa dotakao visine! Filmska životna priča čoveka koji je jedan od najzaslužnijih što je…

Zbog rata napustio Split, stigao u Rad, pa dotakao visine! Filmska životna priča čoveka koji je jedan od najzaslužnijih što je Srbija dobila Đorđa Petrovića!

Kurir pre 37 minuta