Partizan potvrdio: Stigla zamena za Karlika Džonsa

U utorak je postalo jasno da je Partizan pronašao novog plejmejkera i da ga je registrovao, a u sredu je akvizicija ozvaničena.

Novi organizator igre crno-belih je 36-godišnji Nik Kalates, proslavljeni grčki reprezentativac i donedavno košarkaš Monaka. Još nije zvanično objavljeno kakav je ugovor potpisao košarkaš rođen na Floridi, a u danima pred ozvaničenje potpisa u javnosti se spominjalo da je saradnja Partizana i Kalatesa planirana do kraja tekuće sezone. O Kalatesu Crno-beli su intenzivirali potragu za još jednim igračem na spoljnim pozicijama otkad se povredio Karlik Džons. Kalates