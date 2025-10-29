Tanjga: U meču protiv Zvezde uvek postoji pritisak

Trener Vojvodine Miroslav Tanjga izjavio je uoči utakmice protiv Crvene zvezde da njegov tim u meč ulazi sa velikim samopouzdanjem i željom da nastavi pobednički niz. „Poznato da je utakmica sa Crvenom zvezdom veliki derbi, kako za nas, tako i za njih.

Meč dolazi u dobrom trenutku za nas, što ne može da se kaže za Zvezdu posle dve utakmice, sa Bragom i Radničkim. Ali, kada se igra sa Zvezdom, pritisak uvek postoji. Znamo protiv koga igramo i koji su nam ciljevi. U svaki meč, pa tako i u ovaj, ulazimo sa željom da pobedimo“, rekao je Tanjga. Fudbaleri Vojvodine ugostiće Crvenu zvezdu u četvrtak od 18 časova u zaostaloj utakmici trećeg kola Super lige Srbije. On je dodao da je zadovoljan zalaganjem i rezultatima