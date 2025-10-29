Tanjga: U meču protiv Zvezde uvek postoji pritisak

Sport klub pre 2 sata  |  Autor: Aleksandar Petrović
Tanjga: U meču protiv Zvezde uvek postoji pritisak

Trener Vojvodine Miroslav Tanjga izjavio je uoči utakmice protiv Crvene zvezde da njegov tim u meč ulazi sa velikim samopouzdanjem i željom da nastavi pobednički niz. „Poznato da je utakmica sa Crvenom zvezdom veliki derbi, kako za nas, tako i za njih.

Meč dolazi u dobrom trenutku za nas, što ne može da se kaže za Zvezdu posle dve utakmice, sa Bragom i Radničkim. Ali, kada se igra sa Zvezdom, pritisak uvek postoji. Znamo protiv koga igramo i koji su nam ciljevi. U svaki meč, pa tako i u ovaj, ulazimo sa željom da pobedimo“, rekao je Tanjga. Fudbaleri Vojvodine ugostiće Crvenu zvezdu u četvrtak od 18 časova u zaostaloj utakmici trećeg kola Super lige Srbije. On je dodao da je zadovoljan zalaganjem i rezultatima
Otvori na sportklub.rs

Povezane vesti »

Milojević: Raduje podrška ljudi iz kluba

Milojević: Raduje podrška ljudi iz kluba

Sportski žurnal pre 1 sat
Ninkov: Zvezda mora da iskoristi mane Lila

Ninkov: Zvezda mora da iskoristi mane Lila

Sportski žurnal pre 1 sat
Siniša Tanjga: Vojvodina je veliki klub koji protiv svakoga ide na pobedu

Siniša Tanjga: Vojvodina je veliki klub koji protiv svakoga ide na pobedu

Sportski žurnal pre 1 sat
Tanjga: Utakmica protiv Zvezde pravi derbi, znamo šta nam je cilj; Milojević: Protiv Vojvodine moramo da prevaziđemo probleme…

Tanjga: Utakmica protiv Zvezde pravi derbi, znamo šta nam je cilj; Milojević: Protiv Vojvodine moramo da prevaziđemo probleme

RTV pre 3 sata
Milojević: Prija mi podrška uprave, protiv Vojvodine moramo da prevaziđemo probleme

Milojević: Prija mi podrška uprave, protiv Vojvodine moramo da prevaziđemo probleme

RTS pre 2 sata
Milojević: "Nisam sumnjao u podršku rukovodstva"

Milojević: "Nisam sumnjao u podršku rukovodstva"

Sportske.net pre 2 sata
Opširno obraćanje Milojevića pred Vojvodinu: Pričao o upravi, povredama i problemima protiv Niša

Opširno obraćanje Milojevića pred Vojvodinu: Pričao o upravi, povredama i problemima protiv Niša

Nova pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalCrvena ZvezdaVojvodinaFK Vojvodinaderbifk crvena zvezda

Sport, najnovije vesti »

Dušan Vlahović strelac u pobedi Juventusa nad Udinezeom

Dušan Vlahović strelac u pobedi Juventusa nad Udinezeom

Danas pre 23 minuta
Evroliga: Partizan bez iznenađenja na gostovanju protiv Hapoela

Evroliga: Partizan bez iznenađenja na gostovanju protiv Hapoela

Danas pre 57 minuta
Bruno Fernando debitovao i već oduševio navijače Partizana (VIDEO)

Bruno Fernando debitovao i već oduševio navijače Partizana (VIDEO)

Danas pre 1 sat
Ognjen Jaramaz ponovo u ABA ligi

Ognjen Jaramaz ponovo u ABA ligi

Danas pre 2 sata
Vinisijus se izvinio zbog incidenta na El Klasiku

Vinisijus se izvinio zbog incidenta na El Klasiku

Danas pre 3 sata