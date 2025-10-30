Dejan Ilić: Ne mislim da je opala volja ili želja ljudi da se ovde nešto promeni

Danas pre 43 minuta  |  N1 Beograd
Kolumnista Peščanika Dejan Ilić ocenio je da je aktuelni režim u Srbiji „pokazao da ga apsolutno ne zanimaju ljudi u našoj zemlji i da način na koji se obračunavaju sa ljudima zapravo govori da njih nije briga šta narod misli“.

O studentskim marševima kaže: „Dobili smo Novi Pazar, to je čudo. Moj utisak je da prvi put među velikim brojem ljudi u Srbiji postoji svest da Srbija nije samo srpska“… „Slušao sam komentare o radovima na putevima (1. novembra) i onda ljudi kažu mene je sramota, naravno da je nas sramota, ali njih (vlast) nije sramota, koliko su takvih odluka do sada imali – i šta ih briga. Mi stalno mislimo da su to ljudi koji imaju čast, dostojanstvo, što je greška, jer da imaju
N1 Info pre 1 sat
