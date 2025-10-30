Povratak „na velika vrata“: Ko je Veljko Paunović, novi selektor Srbije?

Fudbalska reprezentacija Srbije, sa igračima do 20 godina, 2015. godine postala je šampion sveta na Novom Zelandu.

Ekipu je sa klupe predvodio Veljko Paunović, a posle više od decenije dobio je priliku da vodi A selekciju „orlova“. Njegovo ime se godinama povezivalo sa seniorskom reprezentacijom Srbije, ali je Veljko Paunović strpljivo gradio trenersku karijeru u Sjedinjenim Američkim Državama, Engleskoj, Meksiku i Španiji, a konačno se vratio, i to „na velika vrata“. Prvi test za novog selektora biće izuzetno težak. Mečevi protiv Engleske u Londonu i Letonije u Leskovcu