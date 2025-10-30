Novinar iznervirao nikolu Jokića na konferenciji! Smučilo mu se da sluša priču Amerikanaca o njemu, pa je rešio da im očita lekciju!
Kurir pre 30 minuta
Srbin je oštro reagovao na jednu konstataciju američkog novinara.
Ljudima koji sa strane posmatraju utakmice Denver Nagetsa deluje da Nikola Jokić ostvaruje tripl-dabl kao od šale, pa podvige Srbina uzimaju zdravo za gotovo. Međutim, Jokić tvrdi da to nije nimalo lako ostvariti. Denver je prethodne noći u "Bol Areni" savladao Nju Orleans rezultatom 122:88, a apsolutni heroj trijumfa bio je čudesni srpski košarkaš Nikola Jokić koji je za svega 27 i po minuta igre zabeležio četvrti uzastopni tripl-dabl u novoj NBA sezoni. Nikola je