Novinar iznervirao nikolu Jokića na konferenciji! Smučilo mu se da sluša priču Amerikanaca o njemu, pa je rešio da im očita lekciju!

Srbin je oštro reagovao na jednu konstataciju američkog novinara.

Ljudima koji sa strane posmatraju utakmice Denver Nagetsa deluje da Nikola Jokić ostvaruje tripl-dabl kao od šale, pa podvige Srbina uzimaju zdravo za gotovo. Međutim, Jokić tvrdi da to nije nimalo lako ostvariti. Denver je prethodne noći u "Bol Areni" savladao Nju Orleans rezultatom 122:88, a apsolutni heroj trijumfa bio je čudesni srpski košarkaš Nikola Jokić koji je za svega 27 i po minuta igre zabeležio četvrti uzastopni tripl-dabl u novoj NBA sezoni. Nikola je