Ogroman problem za milojevića! Zvezda bez napadača protiv Vojvodine: Arnautović na terapijama, Duarte u problemu!

Fudbaleri Crvene zvezde večeras od 18.00 časova gostuje Vojvodini u Novom Sadu, u odloženoj utakmici 3. kola Superlige Srbije.

Trener Vladan Milojević ima ogromne probleme za sastav ekipe, jer su mu obojica napadača Marko Arnautović i Bruno Duarte roviti. To su ozbiljne brige koje su morile šefa struke crveno-belih u sredu veče. Crvena zvezda igrala je bez napadača protiv Radničkog u Nišu i nije uspela da pobedi. Štaviše, nije stvorila nijednu zrtelu šansu za gol. Delovala je jalovo i bezidejno. Večeras igra protiv Vojvodine, koja je u odličnoj formi i koja više od svega želi trijumf.