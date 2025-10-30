Vojvodina - Crvena zvezda: Derbi u Novom Sadu, uzdrmani crveno-beli traže pobedu za izlazak iz krize! Poznati sastavi!

Kurir pre 36 minuta
Vojvodina - Crvena zvezda: Derbi u Novom Sadu, uzdrmani crveno-beli traže pobedu za izlazak iz krize! Poznati sastavi!
Od najnovijeg Hronološki Vojvodina: Rosić – L. Nikolić, Sinčendže, Tanjga, Bukinac - Petrović, Kokanović - Vidosavljević, Mustafa, Ranđelović - Vukanović Crvena zvezda: Mateus - Seol, Rodrigao, Leković, Tiknizijan - Krunić, Elšnik - Kostov, Handel, Ivanić - Katai Crveno-beli se nalaze u krizi igre i rezultata. Zvezda je nakon poraza od Brage u Ligi Evrope, od 2:0 i vrlo blede partije podbacila i u Nišu, gde je odigrala bez golova protiv Radničkog. Aktuelni šampion
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

(Sastavi) nema kalkulisanja: Zvezda traži izlazak iz krize, Vojvodina želi da odbrani domaći teren!

(Sastavi) nema kalkulisanja: Zvezda traži izlazak iz krize, Vojvodina želi da odbrani domaći teren!

Hot sport pre 32 minuta
SASTAVI - Zvezdin napadač u Novom Sadu će biti Katai!

SASTAVI - Zvezdin napadač u Novom Sadu će biti Katai!

Sportske.net pre 42 minuta
Uživo: Vojvodina - Crvena zvezda, Katai u špicu, Lale čekaju pobedu devet godina (sastavi)

Uživo: Vojvodina - Crvena zvezda, Katai u špicu, Lale čekaju pobedu devet godina (sastavi)

Sportski žurnal pre 22 minuta
SASTAVI Derbi Zvezde i Vojvodine, Milojević pojačao sredinu

SASTAVI Derbi Zvezde i Vojvodine, Milojević pojačao sredinu

Nova pre 17 minuta
(Uživo) Vojvodina dočekuje Crvenu zvezdu: Derbi na „Karađorđu“, Novosađani za nastavak pobedničkog niza

(Uživo) Vojvodina dočekuje Crvenu zvezdu: Derbi na „Karađorđu“, Novosađani za nastavak pobedničkog niza

Dnevnik pre 27 minuta
UŽIVO: Derbi u Novom Sadu, Zvezda pojačala vezni red

UŽIVO: Derbi u Novom Sadu, Zvezda pojačala vezni red

Sport klub pre 17 minuta
Prenos, Vojvodina - ZVEZDA: Milojević odredio sastav za Novosađane

Prenos, Vojvodina - ZVEZDA: Milojević odredio sastav za Novosađane

Večernje novosti pre 17 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Crvena ZvezdaNišVojvodinaNovi SadderbiVladan MilojevićLiga Evropefk crvena zvezda

Sport, najnovije vesti »

(BLOG) Studenti sve bliži Novom Sadu: I danas se pešači iz svih krajeva zemlje

(BLOG) Studenti sve bliži Novom Sadu: I danas se pešači iz svih krajeva zemlje

N1 Info pre 17 minuta
Dubočica u osmini finala Kupa Srbije: penal-drama i poruka sa travnjaka

Dubočica u osmini finala Kupa Srbije: penal-drama i poruka sa travnjaka

Jugmedia pre 42 minuta
BLOG UŽIVO Studenti idu ka Inđiji, gradu u kom je vlast pokušala sve da im zabrani: Pogledajte gde će spavati šetači za koje…

BLOG UŽIVO Studenti idu ka Inđiji, gradu u kom je vlast pokušala sve da im zabrani: Pogledajte gde će spavati šetači za koje nije obezbeđen smeštaj

Nova pre 17 minuta
BLOG: Ljubav je na ulici

BLOG: Ljubav je na ulici

Vreme pre 46 minuta
Otkriven rak Nikoli Topiću, prvi čovek Oklahome izneo šokantne vest

Otkriven rak Nikoli Topiću, prvi čovek Oklahome izneo šokantne vest

Nova pre 12 minuta