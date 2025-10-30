Zverev u četvrtfinalu mastersa u Parizu: Nemac zakazao spektakl sa Medvedevim

Kurir pre 3 minuta
Zverev u četvrtfinalu mastersa u Parizu: Nemac zakazao spektakl sa Medvedevim

Nemački teniser Aleksandar Zverev plasirao se večeras u četvrtfinale mastersa u Parizu, pošto je pobedio 15. igrača sveta Španca Alehandra Davidoviča Fokinu posle dva seta, 6:2, 6:4.

Treći teniser sveta pobedio je posle sat i 35 minuta. On je u trećem i sedmom gemu prvog seta oduzeo servis protivniku i poveo u meču. Teniseri su u prva dva seta razmenili brejkove, a posle toga su osvajali gemove na svoje servise sve do sedmog, kada je Zverev napravio novi brejk i poveo 4:3. Zverev je sačuvao prednost brejka i posle prve meč lopte plasirao se u četvrtfinale. Njegov protivnik biće Danil Medvedev iz Rusije, koji je pobedio Lorenca Sonega 3:6, 7:6,
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Nišlije odbranile čast superligaša, Lalatović ispao posle penal ruleta, dalje prošli Vršac i Jedinstvo

Nišlije odbranile čast superligaša, Lalatović ispao posle penal ruleta, dalje prošli Vršac i Jedinstvo

Sportski žurnal pre 53 minuta
Zverev u četvrtfinalu mastersa u Parizu

Zverev u četvrtfinalu mastersa u Parizu

Radio sto plus pre 34 minuta
Danil Medvedev je u četvrtfinalu mastersa u Parizu! Ruski teniser nakon preokreta savladao Italijana

Danil Medvedev je u četvrtfinalu mastersa u Parizu! Ruski teniser nakon preokreta savladao Italijana

Večernje novosti pre 59 minuta
Sloboda poražena od Nišlija u kupu, Ostojić novi trener (VIDEO)

Sloboda poražena od Nišlija u kupu, Ostojić novi trener (VIDEO)

Zoom UE pre 2 sata
Sivić: "Kup je takmičenje gde svako ima svoju šansu"

Sivić: "Kup je takmičenje gde svako ima svoju šansu"

B92 pre 2 sata
Radnički u osmini finala Kupa Srbije – pobeda u Užicu za prekid niza bez trijumfa u gostima

Radnički u osmini finala Kupa Srbije – pobeda u Užicu za prekid niza bez trijumfa u gostima

Glas juga pre 3 sata
Ubljani slavili posle dva meseca: Goleada na Voždovcu

Ubljani slavili posle dva meseca: Goleada na Voždovcu

Sport klub pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

RusijaParizDanil Medvedev

Sport, najnovije vesti »

Pobede Milana, Valensije i Bajerna u Evroligi

Pobede Milana, Valensije i Bajerna u Evroligi

Danas pre 43 minuta
Saša Obradović o Mileru-Mekintajeru: Nije bitno da li igra napad ili odbranu, to trebaš od jednog lidera

Saša Obradović o Mileru-Mekintajeru: Nije bitno da li igra napad ili odbranu, to trebaš od jednog lidera

Danas pre 24 minuta
Zvezda nadigrala Makabi za novu pobedu u Evroligi

Zvezda nadigrala Makabi za novu pobedu u Evroligi

Danas pre 1 sat
(VIDEO) Neuhvatljivi Kodi i moćni Izundu: Pogledajte kako je Zvezda srušila Makabi

(VIDEO) Neuhvatljivi Kodi i moćni Izundu: Pogledajte kako je Zvezda srušila Makabi

Danas pre 1 sat
Miroslav Tanjga: Zasluženo smo pobedili, vidi se da je Zvezda u krizi

Miroslav Tanjga: Zasluženo smo pobedili, vidi se da je Zvezda u krizi

Danas pre 2 sata