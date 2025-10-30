Crvena zvezda ostvarila šestu uzastopnu pobedu u Evroligi protiv Makabija

Crvena zvezda ostvarila šestu uzastopnu pobedu u Evroligi protiv Makabija

Crvena zvezda je u Beogradu savladala Makabi Tel Aviv 99:92, uz odsustvo povređenog Džordana Nvore i sjajne partije Kodija Milera-Mekintajera i Čime Monekea.

Crvena zvezda je u osmom kolu Evrolige pobedila Makabi Tel Aviv rezultatom 99:92 u dvorani "Aleksandar Nikolić", ostvarivši šestu uzastopnu pobedu. Povređeni Džordan Nvora nije igrao, dok su se u timu pojavila nova pojačanja poput Džareda Batlera. B92 B92 Sportske.net

Utakmica je bila neizvesna, sa velikom borbom i promenama u vođstvu, a ključni igrači bili su Kodi Miler-Mekintajer sa 23 poena i 12 asistencija, Čima Moneke sa 16 poena i osam skokova, kao i Ebuka Izundu koji je odigrao sjajnu završnicu. Trener Saša Obradović istakao je veliko srce i borbenost tima uprkos teškim okolnostima i povredama. B92 B92 B92 Telegraf

Posle utakmice, trener Obradović posvetio je pobedu Nikoli Topiću, mladom igraču koji se bori sa rakom testisa, a saigrači i klub su mu pružili podršku. Analize su istakle da je Zvezda pokazala karakter i kvalitet, dok je Makabi imao problema u odbrani i nije uspeo da iskoristi prilike za preokret. B92 Sport klub B92 Sportski žurnal

