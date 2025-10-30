„A šta je u subotu, ima neka utakmica ili šta?“: Novosađani, Vučić kaže da ne zna šta je 1. novembra u vašem gradu VIDEO

Nova pre 15 minuta  |  Autor: Jelena Jelovac
„A šta je u subotu, ima neka utakmica ili šta?“: Novosađani, Vučić kaže da ne zna šta je 1. novembra u vašem gradu VIDEO…

"A šta je u subotu, ima neka utakmica ili šta?", odgovorio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić na pitanje novinarke šta očekuje u subotu.

A zatim se odjednom setio da je tad komemorativni skup, čak i da se raspitivao kod službi o broju ljudi koji se očekuje. Dok studenti sa svih krajeva Srbije pešače ka Novom Sadu na komemorativni skup za 16 poginulih pod nadstrešnicom na Železničkoj stanici, predsednik Aleksandar Vučić je u Taškentu. Tokom razgovora s novinarima, postavljeno mu je sledeće pitanje: „Svi gledaju i čekaju tu subotu, je l’ očekujete da će proći mirno? Na to je Vučić odgovorio: „A šta je
