Siner se plasirao u četvrtfinale mastersa u Parizu

Sportski žurnal pre 54 minuta
Siner se plasirao u četvrtfinale mastersa u Parizu

Rival Sineru u četvrtfinalu biće Amerikanac Ben Šelton

Italijanski teniser Janik Siner plasirao se u četvrtfinale mastersa u Parizu pošto je pobedio Argentinca Fransiska Serundola 2:0 (7:5, 6:1) za sat i 26 minuta. U prvom setu teniseri su razmenili po dva brejka, a Siner treći, ključni brejk, pravi kod vođstva 6:5 i tako osvaja prvi set. U drugom setu Siner je bio dominantan i sa dva napravljena brejka je priveo meč kraju. Rival Sineru u četvrtfinalu biće Amerikanac Ben Šelton. Ruski teniser Danil Medvedev plasirao se
Otvori na zurnal.rs

Povezane vesti »

Nešto nije u redu sa Janikom Sinerom: Slavio u meču sa Serundolom, ali...

Nešto nije u redu sa Janikom Sinerom: Slavio u meču sa Serundolom, ali...

Kurir pre 54 minuta
Medvedev ugasio Sonega: Rus ispisao istoriju u Parizu

Medvedev ugasio Sonega: Rus ispisao istoriju u Parizu

Kurir pre 1 sat
Hačanovu je održao čas tenisa! De Minor u četvrtfinalu mastersa u Parizu, tamo ga čeka težak zadatak!

Hačanovu je održao čas tenisa! De Minor u četvrtfinalu mastersa u Parizu, tamo ga čeka težak zadatak!

Kurir pre 1 sat
Spektakl: Siner na Medvedeva u četvrtfinalu Pariza

Spektakl: Siner na Medvedeva u četvrtfinalu Pariza

Nova pre 1 sat
Medvedev posle preokreta savladao Sonega za četvrtfinale mastersa u Parizu

Medvedev posle preokreta savladao Sonega za četvrtfinale mastersa u Parizu

RTS pre 2 sata
Medevedev "preživeo" Sonega, trijumfi Sinera, De Minora, Bublika, Šeltona

Medevedev "preživeo" Sonega, trijumfi Sinera, De Minora, Bublika, Šeltona

Sportske.net pre 2 sata
De Minor u četvrtfinalu mastersa u Parizu

De Minor u četvrtfinalu mastersa u Parizu

Novi magazin pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

ParizDanil MedvedevJanik Siner

Sport, najnovije vesti »

Pobede Milana, Valensije i Bajerna u Evroligi

Pobede Milana, Valensije i Bajerna u Evroligi

Danas pre 44 minuta
Saša Obradović o Mileru-Mekintajeru: Nije bitno da li igra napad ili odbranu, to trebaš od jednog lidera

Saša Obradović o Mileru-Mekintajeru: Nije bitno da li igra napad ili odbranu, to trebaš od jednog lidera

Danas pre 25 minuta
Zvezda nadigrala Makabi za novu pobedu u Evroligi

Zvezda nadigrala Makabi za novu pobedu u Evroligi

Danas pre 1 sat
(VIDEO) Neuhvatljivi Kodi i moćni Izundu: Pogledajte kako je Zvezda srušila Makabi

(VIDEO) Neuhvatljivi Kodi i moćni Izundu: Pogledajte kako je Zvezda srušila Makabi

Danas pre 1 sat
Miroslav Tanjga: Zasluženo smo pobedili, vidi se da je Zvezda u krizi

Miroslav Tanjga: Zasluženo smo pobedili, vidi se da je Zvezda u krizi

Danas pre 2 sata