Siner se plasirao u četvrtfinale mastersa u Parizu

Italijanski teniser Janik Siner plasirao se u četvrtfinale mastersa u Parizu pošto je pobedio Argentinca Fransiska Serundola 2:0 (7:5, 6:1) za sat i 26 minuta. U prvom setu teniseri su razmenili po dva brejka, a Siner treći, ključni brejk, pravi kod vođstva 6:5 i tako osvaja prvi set. U drugom setu Siner je bio dominantan i sa dva napravljena brejka je priveo meč kraju. Rival Sineru u četvrtfinalu biće Amerikanac Ben Šelton. Ruski teniser Danil Medvedev plasirao se