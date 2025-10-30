Zbiljić: Tadić bi trebalo da se vrati u reprezentaciju i da dobije kapitensku traku

„Paunović bi mogao da vrati navijače na stadion“

Predsednik fudbalskog kluba Vojvodina i predsednik Zajednice Superlige i Prve lige Srbije Dragoljub Zbiljić izjavio je da bi novi selektor reprezentacije Veljko Paunović trebalo u nacionalni tim da vrati Dušana Tadića. Fudbalski savez Srbije saopštio je ranije danas da je Paunović novi selektor fudbalske reprezentacije Srbije. Na toj funkciji nasledio je Dragana Stojkovića Piksija, koji je podneo ostavku posle poraza od Albanije u Leskovcu (1:0). Kako se navodi u