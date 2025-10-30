Zbiljić: Tadić bi trebalo da se vrati u reprezentaciju i da dobije kapitensku traku

Sportski žurnal pre 47 minuta
Zbiljić: Tadić bi trebalo da se vrati u reprezentaciju i da dobije kapitensku traku

„Paunović bi mogao da vrati navijače na stadion“

Predsednik fudbalskog kluba Vojvodina i predsednik Zajednice Superlige i Prve lige Srbije Dragoljub Zbiljić izjavio je da bi novi selektor reprezentacije Veljko Paunović trebalo u nacionalni tim da vrati Dušana Tadića. Fudbalski savez Srbije saopštio je ranije danas da je Paunović novi selektor fudbalske reprezentacije Srbije. Na toj funkciji nasledio je Dragana Stojkovića Piksija, koji je podneo ostavku posle poraza od Albanije u Leskovcu (1:0). Kako se navodi u
Otvori na zurnal.rs

Povezane vesti »

Veljko, vreme je za povratak otpisanih!

Veljko, vreme je za povratak otpisanih!

Sputnik pre 28 minuta
"Piksi je u jednom momentu bio reprezentacija" Zbiljić otvorio dušu, govorio o Srbiji, Paunoviću, debaklu, kultu…

"Piksi je u jednom momentu bio reprezentacija" Zbiljić otvorio dušu, govorio o Srbiji, Paunoviću, debaklu, kultu reprezentacije...

Večernje novosti pre 53 minuta
Tadić kapiten i povratnik Sergej - Zbiljić ima predlog za Paunovića

Tadić kapiten i povratnik Sergej - Zbiljić ima predlog za Paunovića

Sportske.net pre 1 sat
Ko je Veljko Paunović? Zamenio Piksija, a već je napravio najveći uspeh srpskog fudbala

Ko je Veljko Paunović? Zamenio Piksija, a već je napravio najveći uspeh srpskog fudbala

Nova pre 1 sat
Novi povratnik u reprezentaciju Srbije? "Dajte mu kapitensku traku"

Novi povratnik u reprezentaciju Srbije? "Dajte mu kapitensku traku"

B92 pre 1 sat
Povratak „na velika vrata“: Ko je Veljko Paunović, novi selektor Srbije?

Povratak „na velika vrata“: Ko je Veljko Paunović, novi selektor Srbije?

Danas pre 2 sata
Nadaju se pozivu: Evo ko bi od „zlatnih orlića“ mogao da se nađe na Paunovićevom spisku!

Nadaju se pozivu: Evo ko bi od „zlatnih orlića“ mogao da se nađe na Paunovićevom spisku!

Hot sport pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Dragan StojkovićFudbalLeskovacVojvodinaFudbalski savezSuperligaFudbalski savez SrbijeAlbanijaDušan Tadić

Sport, najnovije vesti »

(BLOG) Studenti sve bliži Novom Sadu: I danas se pešači iz svih krajeva zemlje

(BLOG) Studenti sve bliži Novom Sadu: I danas se pešači iz svih krajeva zemlje

N1 Info pre 17 minuta
Dubočica u osmini finala Kupa Srbije: penal-drama i poruka sa travnjaka

Dubočica u osmini finala Kupa Srbije: penal-drama i poruka sa travnjaka

Jugmedia pre 43 minuta
Otkriven rak Nikoli Topiću, prvi čovek Oklahome izneo šokantne vest

Otkriven rak Nikoli Topiću, prvi čovek Oklahome izneo šokantne vest

Nova pre 13 minuta
BLOG UŽIVO Studenti idu ka Inđiji, gradu u kom je vlast pokušala sve da im zabrani: Pogledajte gde će spavati šetači za koje…

BLOG UŽIVO Studenti idu ka Inđiji, gradu u kom je vlast pokušala sve da im zabrani: Pogledajte gde će spavati šetači za koje nije obezbeđen smeštaj

Nova pre 18 minuta
BLOG: Ljubav je na ulici

BLOG: Ljubav je na ulici

Vreme pre 47 minuta