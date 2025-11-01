Obradović i Miljenović o Zvezdinom narednom protivniku: „Ima i glavu i rep – ozbiljan izazov za nas“

Košarkaši Crvene zvezde nalaze se u velikoj seriji pobeda nakon trijumfa nad Makabijem, ali već su se okrenuli novim izazovima.

Crveno-beli tim već u nedelju od 19 sati očekuje novi duel i veoma važna utakmica 5. kola ABA lige protiv Spartaka u Subotici. Ove sezone Spartak igra izvanredno, ima skor 3-0 u ABA ligi, a paralelno sa dobrim nastupima u regionu, sa uspehom nastupa i u FIBA Ligi šampiona. “Posle duplog kola, očekuje nas vrlo zahtevna utakmica protiv Spartaka. Osim što želimo pobedu, moramo da radimo i da integrišemo novog igrača u naš sistem. U subotu je odradio prvi pravi trening