Nikola Jokić stao na asistenciju do istorijskog dostignuća

Sport klub pre 2 sata  |  Autor: Ognjen Bojić
Nikola Jokić stao na asistenciju do istorijskog dostignuća

Košarkaški reprezentativac Srbije Nikola Jokić umalo je došao do novog rekorda.

Trostruki MVP NBA lige je u porazu protiv Portland Trejl Blejzersa bio na samo asistenciju od tripl-dabla, što bi mu bio peti u isto toliko mečeva na startu sezone. U uvodnoj rundi NBA kupa, Denver Nagetsi su poraženi kao gosti Trejl Blejzersima u Portlandu. Izabranici Tijaga Splitera slavili su rezultatom 109:107. Nagetsi imaju skor 0-1 u grupnoj fazi NBA kupa. Ukupno gledano, Nagetsi su sezonu započeli zabeleživši tri pobede i dva poraza. Jokić je svakako odlično
Otvori na sportklub.rs

Povezane vesti »

Jokiću nedostajala asistencija za istoriju (video)

Jokiću nedostajala asistencija za istoriju (video)

Sportski žurnal pre 1 sat
Amerika i svet su videli – Jokić je ponovo pokraden /video/

Amerika i svet su videli – Jokić je ponovo pokraden /video/

Sputnik pre 2 sata
Ovo se ne viđa često! Nikola Jokić se zatrčao ka košu i digao sve na noge (video)

Ovo se ne viđa često! Nikola Jokić se zatrčao ka košu i digao sve na noge (video)

Večernje novosti pre 2 sata
Nikoli Jokiću nedostajala asistencija za istoriju: Somborac promašio šut za pobedu

Nikoli Jokiću nedostajala asistencija za istoriju: Somborac promašio šut za pobedu

Euronews pre 3 sata
Iživljavanje nad Jokićem prevršilo je svaku meru! Sudije pokrale Srbina u poslednjim sekundama meča: Čovek ga vuče s leđa, a…

Iživljavanje nad Jokićem prevršilo je svaku meru! Sudije pokrale Srbina u poslednjim sekundama meča: Čovek ga vuče s leđa, a oni sviraju ovo - bruka!

Kurir pre 3 sata
„Sombor-dabl“ Jokića u porazu, Bogdanović i Đurišić nisu igrali

„Sombor-dabl“ Jokića u porazu, Bogdanović i Đurišić nisu igrali

Sport klub pre 3 sata
Kakva šteta! Jokić ovako promašio šut za produžetak (video)

Kakva šteta! Jokić ovako promašio šut za produžetak (video)

Večernje novosti pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

NBANikola JokićDenverPortlanddenver nuggets

Sport, najnovije vesti »

Naisa savladala Boranke i ostala neporažena na vrhu tabele

Naisa savladala Boranke i ostala neporažena na vrhu tabele

Ist media pre 11 minuta
Poznato zašto Džabari Parker nije igrao protiv Barselone

Poznato zašto Džabari Parker nije igrao protiv Barselone

Sport klub pre 36 minuta
Vratila se neizvesnost u Superligu - koliko će trajati i ko će biti jesenji prvak

Vratila se neizvesnost u Superligu - koliko će trajati i ko će biti jesenji prvak

RTS pre 37 minuta
Partizan ima dobar razlog zašto Parker nije igrao protiv Barselone

Partizan ima dobar razlog zašto Parker nije igrao protiv Barselone

Sportske.net pre 1 minut
Siner nije zlikovac, legenda stala u njegovu odbranu: Evo šta je rekao za udare na Italijana!

Siner nije zlikovac, legenda stala u njegovu odbranu: Evo šta je rekao za udare na Italijana!

Hot sport pre 17 minuta