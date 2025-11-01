Nikola Jokić stao na asistenciju do istorijskog dostignuća

Košarkaški reprezentativac Srbije Nikola Jokić umalo je došao do novog rekorda.

Trostruki MVP NBA lige je u porazu protiv Portland Trejl Blejzersa bio na samo asistenciju od tripl-dabla, što bi mu bio peti u isto toliko mečeva na startu sezone. U uvodnoj rundi NBA kupa, Denver Nagetsi su poraženi kao gosti Trejl Blejzersima u Portlandu. Izabranici Tijaga Splitera slavili su rezultatom 109:107. Nagetsi imaju skor 0-1 u grupnoj fazi NBA kupa. Ukupno gledano, Nagetsi su sezonu započeli zabeleživši tri pobede i dva poraza. Jokić je svakako odlično