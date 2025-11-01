Čukarički silan: Parni valjak stao na Banovom brdu (foto, video)

Crno-beli nakon poraza od prvoligaša Mačve i eliminacije u šesnaestini finala Kupa Srbije izgubili i u Super ligi od Čukaričkog

ČUKARIČKI – PARTIZAN 4:1 (2:0) Strelci: 1:0 - Nikčević u 7, 2:0 Tedić iz jedanaesterca u 29, 2:1 - Zubairu u 56, 3:1 - Miletić u 89, 4:1 - Matijašević u 90+5. minutu. Beograd – Stadion Čukaričkog na Banovom brdu. Gledalaca: -. Sudija: Predrag Janjuš (Pančevo). Žuti kartoni: Mijailović, Miladinović, Stojanović, Tedić, Docić, Sisoko i Vadze (Čukarički), Sek, Dragojević i Roganović (Partizan). ČUKARČKI: Kaličanin, Tomović, Miletić, Đoković, Stojanović (od 46.