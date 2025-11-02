Novi kiks Partizana: Crno-beli poraženi na gostovanju na Brdu

Fudbaleri Čukaričkog su pobedili Partizan sa 4:1 na svom terenu u meču 14. kola Superlige Srbije.

Ovaj kiks vicešampiona države došao je samo nekoliko dana posle poraza u šesnaestini finala Kupa u Šapcu protiv Mačve (2:0). Čukarički je igrao sjajno u prvom poluvremenu, a poveli su Brđani rano već u sedmom minutu preko Bojice Nikčevića. Prednost je duplirao iz penala Slobodan Tedić (29. minut). Sjajnu akciju Partizana je realizovao Zubairu u 56. minutu, ali i pored inicijative gostiju na 3:1 je povisio nekadašnji igrač Partizana Nemanja Miletić u 90. minutu. Ni