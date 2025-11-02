Đoković dobio rivala u Atini: Tabilo bolji od Voltona

Čileanac Alehandro Tabilo biće rival srpskog tenisera Novaka Đokovića u drugom kolu ATP turnira u Atini.

Tabilo je na startu takmičenja na turniru u glavnom gradu Grčke pobedio Australijanaca Adama Voltona sa 7:6 (7), 6:7 (6), 7:5. Tabilo je posle velike borbe uspeo da savlada rivala nakon više od tri sata igre, a prvi deo igre rešio je posle bolje igre u taj-brejku. U drugom setu vratio se iako je gubio 2:5, u taj-brejku je imao meč loptu, ali se se Volton spasao i odveo duel u treći set. Činilo se da će Volton slaviti nakon brejka načinjenog u devetom gemu, ali je