Grb i obraz ne damo: Kapiten Partizana izneo svoju stranu priče

Energična utakmica na Banovom brdu, gde je Partizan porazom od Čukaričkog (1:4) imao jednu od najlošijih predstava u Superligi Srbije, dobila je neki novi epilog, pošto je posle meča 14. kola došlo do sukoba između kapitena Partizana Vanje Dragojevića i defanzivca "brđana" Nenada Tomovića.

U afektu besa i mentalnog rastrojstva, zavađene strane razmenile su nekoliko oštrih reči, pa je posle komentara Nenada Tomovića, stigla i replika od Vanje Dragojevića. "U žaru borbe posle duela na terenu dobacio sam nešto Stefanu Miliću. Dečko nije ni reagovao, ali odjednom se pojavio Vanja Dragojević. Krenuo je najstrašnije da me vređa. Vikao je: 'Ko si ti? Gde si igrao? Gnjido, slino, pi**o ciganska'. Nisam mogao da verujem šta čujem. Bio sam šokiran. Reč mu