Indijana prekinula seriju poraza, Orlando ubedljiv protiv Vašingtona

RTS pre 35 minuta
Indijana prekinula seriju poraza, Orlando ubedljiv protiv Vašingtona

Indijana pejsersi ostvarili su prvu pobedu u novoj NBA sezoni, savladavši Golden Stejt voriorse 114:109 i tako prekinuli niz od pet uzastopnih poraza na startu šampionata.

Pejsersi su pobedom nad Golden Stejtom u Indijanapolisu zaustavili seriju poraza. Kventon Džekson bio je junak meča, postigavši 12 od svojih 25 poena u poslednjoj četvrtini, uključujući i presudni šut u završnici, iako je najefikasniji u pobedničkom timu bio je Aron Nesmit sa 31 poenom, dok je Paskal Sijakam dodao 27. Kod Voriorsa, Stef Kari upisao je 24 poena, Džimi Batler 20, a Džonatan Kuminga 17. Pejsersi su u poslednjoj deonici uspeli da nadoknade dvocifren
Otvori na rts.rs

Pročitajte još

Memfis suspendovao Moranta na jedan meč

Memfis suspendovao Moranta na jedan meč

Sportski žurnal pre 1 dan
Ono kad majstor Luka pripitomi "Grizlije"!

Ono kad majstor Luka pripitomi "Grizlije"!

Sportske.net pre 1 dan
Dončić: Teško baš 40 poena po utakmici…

Dončić: Teško baš 40 poena po utakmici…

Sport klub pre 1 dan
Janis se koškao s Vestbrukom i posle završio kao tragičar

Janis se koškao s Vestbrukom i posle završio kao tragičar

Sport klub pre 1 dan
Zbog ovog šuta Jokić je ostao bez istorije! Glupost Gordona presudila, onda je Srbin uzeo stvar u svoje ruke

Zbog ovog šuta Jokić je ostao bez istorije! Glupost Gordona presudila, onda je Srbin uzeo stvar u svoje ruke

Telegraf pre 1 dan
Tragedija Denvera i Nikole Jokića koja se ne viđa, Gordon napravio glupost, Srbin stao na korak od istorije

Tragedija Denvera i Nikole Jokića koja se ne viđa, Gordon napravio glupost, Srbin stao na korak od istorije

Telegraf pre 1 dan
Ameri opet u čudu zbog poteza Nikola Jokića, inteligencija srpskog centra prkosi svim granicama mogućeg

Ameri opet u čudu zbog poteza Nikola Jokića, inteligencija srpskog centra prkosi svim granicama mogućeg

Telegraf pre 1 dan

Ključne reči

NBAVašington

Sport, najnovije vesti »

Indijana prekinula seriju poraza, Orlando ubedljiv protiv Vašingtona

Indijana prekinula seriju poraza, Orlando ubedljiv protiv Vašingtona

RTS pre 35 minuta
Zverev: Zglob me mnogo boli, nadam se da ću biti u Torinu

Zverev: Zglob me mnogo boli, nadam se da ću biti u Torinu

Sport klub pre 9 minuta
Zvezda – radnik: Opet bez podrške Delija (17.00, sastavi)

Zvezda – radnik: Opet bez podrške Delija (17.00, sastavi)

Sportski žurnal pre 5 minuta
Zabio mu prste u oči i napravio pakao od života! Otac UFC šampiona otkrio jezive detalje: Ne vidi uopšte na jedno oko, stanje…

Zabio mu prste u oči i napravio pakao od života! Otac UFC šampiona otkrio jezive detalje: Ne vidi uopšte na jedno oko, stanje je sve gore!

Kurir pre 5 minuta
Crveno-beli traže put za izlazak iz krize: Evo gde možete pratiti prenos meča Crvena zvezda - Radnik

Crveno-beli traže put za izlazak iz krize: Evo gde možete pratiti prenos meča Crvena zvezda - Radnik

Kurir pre 40 minuta