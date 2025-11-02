Indijana prekinula seriju poraza, Orlando ubedljiv protiv Vašingtona

Indijana pejsersi ostvarili su prvu pobedu u novoj NBA sezoni, savladavši Golden Stejt voriorse 114:109 i tako prekinuli niz od pet uzastopnih poraza na startu šampionata.

Pejsersi su pobedom nad Golden Stejtom u Indijanapolisu zaustavili seriju poraza. Kventon Džekson bio je junak meča, postigavši 12 od svojih 25 poena u poslednjoj četvrtini, uključujući i presudni šut u završnici, iako je najefikasniji u pobedničkom timu bio je Aron Nesmit sa 31 poenom, dok je Paskal Sijakam dodao 27. Kod Voriorsa, Stef Kari upisao je 24 poena, Džimi Batler 20, a Džonatan Kuminga 17. Pejsersi su u poslednjoj deonici uspeli da nadoknade dvocifren