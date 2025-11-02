Sukob Dragojević – Tomović: On meni „p**ko ciganska“, ja njemu…

Sukob Vanje Dragojevića i Nenada Tomovića tokom i posle duela Partizana i Čukaričkog otišao je izvan granica fudbalskog igrališta.

Tomović je posle velike pobede nad crno-belima (4:1) otkrio da se prvo obračunao sa Stefanom Milićem, da bi se kapiten tima Srđana Blagojevića umešao. „Krenuo je najstrašnije da me vređa. Vikao je: ‘Ko si ti? Gde si igrao? Gnjido, slino, p**ko ciganska’. Bio sam šokiran. Reč mu nisam rekao, ali onda je preterao i poručio sam mu da se vidimo posle utakmice. Takvo ponašanje ne priliči ulozi i odgovornosti kapitena Partizana“, izjavio je 38-godišnjak za Meridian