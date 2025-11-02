Zvezda – radnik: Opet bez podrške Delija (17.00, sastavi)

Vladan Milojević, šef struke Crvene zvezde, svestan važnosti meča: Nemamo prostor za greške

Crvena zvezda traži izlaz iz rezultatske krize. Tim Vladana Milojevića tri utakmice je bez pobede (Braga 0:2, Radnički Niš 1:1, Vojvodina 2:3) i crveno-belima je u današnjem meču protiv Radnika pobeda imperativ. Naš najtrofejniji klub ispustio je bodovnu prednost u odnosu na Partizan i u narednom periodu neće imati prostora da još neki kiks. Primetno je da je branilac titule daleko od željene forme i igre. Milojevićevi izabranici nemaju mnogo vremena da se okreću