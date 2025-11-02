Batler „misli da će biti plejmejker“ – Obradović poručuje: „Biće potrebno vreme...“

Novi košarkaš Crvene zvezde Džered Batler izjavio da "crveno-beli" imaju sjajan tim i dodao da je izabrao da nastavi igračku karijeru u beogradskom klubu zbog trenera Saše Obradovića i navijača.

Batler je u evroligaškom debiju protiv Makabija igrao dva i po minuta, šutirao po jednom za dva i tri, izgubio loptu i napravio dva faula. On je nedavno pojačao Crvenu zvezdu iako je imao ponude drugih klubova. On je odgovorio na pitanje novinara zašto je odabrao Zvezdu. "Trener, publika, prilika da igram... Toliko je jednostavno", rekao je Batler na konferenciji za medije. On je preneo utiske razgovora sa Sašom Obradovićem. "Morao sam malo da se priviknem na