Fenomenalna završnica Subotičana za prvi poraz Zvezde posle osam trijumfa

Košarkaši Spartaka su savladali Crvenu zvezdu na svom terenu sa 85:80 (22:22, 19:25, 20:18, 24:15) u meču 5. kola grupe B ABA lige.

Ovo je četvrti uzastopni trijumf Subotičana nad crveno-belima, a prvi poraz Zvezde posle osam trikjumfa (šest u EL i dva u ABA ligi). Spartak je dobro otvorio meč Imali su domaći 20:15, ali je posle deset minuta bilo nerešeno (22:22). Zvezda je povela 24:22 i držali su tu prednost do pred kraj meča Beograđani. Izgledalo je da će lako privesti meč gosti, ali na dva minuta pre kraja Luka Cerovina je trojkom smanjio na 77:76, a zatim je Nikolić doneo prednost domaćima