Novak doneo odluku o Završnom mastersu: Evo šta je Đoković odlučio!

Ovu informaciju potvrdio je predsednik Teniskog saveza Italije, Anđelo Binagi.

Đoković je ranije obezbedio plasman među najboljih osam u "Trci za Torino", ali nije zvanično potvrdio svoj nastup. Prošle sezone je, na primer, odlučio da ne nastupi na poslednjem turniru u godini. Novak je na Završnom turniru učestvovao 16 puta, a u sedam navrata je osvajao titulu. Trijumfovao je 2008, 2012, 2013, 2014, 2015, 2022. i 2023. godine.