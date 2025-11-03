Đoković protiv Tabila u Atini u utorak od 17 časova

Najbolji srpski teniser Novak Đoković meč drugog kola turnira u Atini protiv Alehandra Tabila igraće u utorak od 17 časova.

Đoković, prvi nosilac na turniru u Atini, pokušaće da u trećem međusobnom duelu konačno stigne do prve pobede nad Čileancem. Tabilo je sredinom 2024. bio 19. reket sveta, a trenutno je na 82. mestu ATP liste. U karijeri je osvojio tri titule, od kojih poslednju ove sezone u Čengduu. Da bi zakazao susret sa Novakom Đokovićem, Čileanac je na terenu morao da provede preko tri sata posle kojih je savladao Adama Voltona iz Australije, 83. na ATP listi sa 2:1 po