Siner i Alkaraz zakazali egzibicioni meč u Južnoj Koreji

Italijanski teniser Janik Siner i Španac Karlos Alkaraz odigraće 10. januara naredne godine egzibicioni meč u Inčonu u Južnoj Koreji, saopštili su organizatori, preneo je Bi-Bi-Si.

"Za ljubitelje tenisa u Južnoj Koreji ovo će da bude prva prilika da uživo vide duel dvojice najboljih svetskih igrača", navodi se u saopštenju organizatora. Siner je danas zvanično preuzeo prvo mesto na ATP listi, dok se Alkaraz nalazi na drugoj poziciji liste najboljih tenisera sveta. Britanski mediji podsećaju da će duel između Sinera i Alkaraza biti odigran osam dana pre početka prvog grend slem turnira u sezoni Australijan opena, koji startuje 18. januara