Đoković preskočio prvu prepreku u Atini: Preko Tabila do četvrtfinala u grčkoj prestonici

Srpski teniser Novak Đoković je prešao prvu prepreku u Atini, pošto je za malo više od 100 minuta savladao Čileanca Alehandra Tabila sa 7:6(3), 6:1 u drugoj rundi takmičenja.

Iako je veoma čudna statistika, Đoković je tek sada pronašao rešenje za 89. tenisera planete. U pitanju je bio njihov treći duel, a ujedno i prvi pozitivan rezultat za našeg reprezentativca koji je ujedno i obezbedio plasman u treće kolo prvenstva grčke prestonice. Konačan rezultat, i drugi set, govori drugačije - ovaj trijumf nije bio toliko lako zarađen. Trebalo mu je vremena da pronađe ritam, ali kada ga je pronašao protivnik mu nije bio ravan. Servis je bio na